I convocati Juve per Parma: confermata l’assenza di Koopmeiners

La Juventus ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno delle 18,30 al Tardini di Parma. Confermata l’assenza di Koopmeiners che potrebbe rientrare nel prossimo impegno, domenica contro il Monza. Ovviamente non ci saranno i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, nulla da fare anche per Mbangula e Gatti.