I convocati di Sarri per Udine: resta a casa Higuain

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di questa sera alla Dacia Arena, contro l’Udinese. Out Higuain per problemi muscolari. Ecco di seguito la lista definitiva:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

