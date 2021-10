I club di Premier votano una legge anti-Newcastle: bloccate le sponsorizzazioni saudite

Secondo quanto riportato dal The Guardian, nella giornata di ieri si sarebbe tenuta un’assemblea in cui 18 club di Premier League avrebbero manifestato parere positivo ad inserire una legge che possa vietare sponsorizzazioni interne legate ai vari proprietari delle società. Una decisione presa dopo la ricca acquisizione saudita del Newcastle per evitare che il club di PIF possa fare contratti redditizi con società statali dell’Arabia Saudita. Questa nuova legge resterà in vigore per un mese ma i club a favore vorrebbero mantenere poi definitivamente.

FOTO: Logo Newcastle