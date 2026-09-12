I cambi di Amorim riacciuffano la Lazio: la doppietta da sogno di Diego Moreira risponde ai gol di Cancellieri e Noslin

12/09/2026 | 19:54:55

Partita spettacolare all’Olimpico e dai due volti. Se la Lazio ha dominato il primo tempo, il Milan ha fatto lo stesso nella ripresa. I primi 45 minuti sono stati senza storia, dall’inizio alla fine. La squadra di Gattuso è sembrata più pimpante atleticamente, con più idee e voglia, che hanno portato il risultato sul 2-0. Ad aprire la gara ci ha pensato Cancellieri, abile a farsi trovare libero sul secondo palo, sfuggendo alla non marcatura di Estupinan, come in un flashback dello scorso Lazio-Milan, quando l’ecuadoregno si perse Isaksen nel gol che decise la gara. Il raddoppio, già nell’aria da diversi minuti, è stato firmato da Noslin, in circostanze fortunose, ma dopo una bellissima azione del migliore in campo, Nuno Tavares. Nella ripresa, però, i cambi di Amorim hanno ribaltato l’inerzia della partita, dando più qualità, spessore e imprevedibilità al reparto offensivo rossonero. Pulisic, Musah e soprattutto Diego Moreira hanno confezionato, insieme a Rabiot, i gol del pareggio. Le due reti portano la firma del belga ex Strasburgo che, come Kevin Prince Boateng a Lecce nel 2011, ha prima accorciato le distanze e, poco meno di un minuto dopo, ha pareggiato la gara con due tiri di sinistro insaccatisi alle spalle di un incolpevole Mandas.

Foto: X Milan