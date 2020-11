I am Zlatan, un film su Ibrahimovic: uscirà nel 2021

Zlatan Ibrahimovic, da San Siro al dietro le quinte di un film. Dal rettangolo verde ad attore protagonista al cinema. Dopo l’autobiografia “Io, Ibra”, l’attaccante svedese finisce sul grande schermo con un film distribuito dalla Lucky Red che racconterà in un lungometraggio la storia di Ibra. Jakob Beckman e David Lagercrantz, gli scrittori del film con Jens Sjogren in veste di regista. Gli attori saranno due, Dominic Bajraktari Andersson che interpreterà l’attaccante nel periodo dagli 11 ai 13 anni e poi Granit Rushiti che ricoprirà Ibra dai 17 ai 23 anni. Le riprese sono iniziate lo scorso ottobre e si concluderanno ad Amsterdam prima di uscire al cinema nell’autunno del 2021. Andrea Occhipinti, produttore di Lucky Red, ha rilasciato questo commento: “Ibrahimovic è molto più che un calciatore: è un leader puro, un’icona leggendaria, un modo di essere che appartiene soltanto a lui e che non è replicabile. Il racconto di questo mito contemporaneo che in Italia ha trovato la sua più alta consacrazione, non poteva che diventare una grande storia per il cinema”.

Foto: Milan twitter