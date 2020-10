I 7 “folli” minuti di Favilli: entra, fa gol e viene sostituito

Pochi minuti si regalano alle comparse, ma ad Andrea Favilli ne sono bastati pochissimi per incidere nel match di stasera con la Juventus. Non è di certo la prima volta che un giocatore entra dalla panchina e fa gol alla prima occasione, ma la dinamica con cui è comicniata e finita la partita del centravanti è sicuramente insolita.

Favilli ha sostituito al 55′ Kalinic e al 60′ ha firmato il momentaneo 0-1 a favore dell’Hellas Verona. In occasione della rete del vantaggio degli scaligeri, però, l’attaccante si è infortunato. La sua partita è dunque durata appena 7 minuti, sufficienti per il classe 1997 per fare l’ingresso in campo, segnare alla sua ex squadra e lasciare il match. Probabilmente Favilli sognava di timbrare il cartellino allo Stadium, ma difficilmente avrebbe potuto immaginare una tale successione degli eventi.

Tra l’altro, il giocatore è ancora legato in qualche misura alla Juventus, che conserva ancora per un anno un diritto di riscatto su di lui, fissato a 23 milioni.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona