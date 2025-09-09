I 40 anni di Modric: gli auguri del Milan e dei compagni

09/09/2025 | 13:22:48

Giornata particolare in casa Milan che festeggia il nuovo arrivato, il fuoriclasse Luka Modric. La stella croata compie 40 anni. Il Milan lo ha festeggiato sui social, augurandogli altri 40 anni di successi e trionfi nel calcio.

Aufguri anche dai compagni di Nazionale, tra i primi l’ex Inter Ivan Perisic che ha scritto: “Il mio Lukiša. 40. Wow. E continui a correre e a dare il massimo in campo, complimenti davvero. Che onore. Sono felice di aver condiviso lo spogliatoio con te per 15 anni. So che hai un altro desiderio legato alla nazionale, spero che si avveri”.

Poi ecco il messaggio di Mateo Kovacic: “Fratello mio, buon 40° compleanno, ti auguriamo tanta felicità e salute. Sei un vero esempio. Ti salutiamo tutti e Ivan ti sta chiamando, se riesci a sentirlo. Poi interviene anche Gvardiol fra gli altri, che ha aggiunto: “Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi con te per il tuo 40° compleanno, ti auguro il meglio”.

From writing history in football to beginning a new chapter in Milan ⚫ Happy Birthday, Luka Modrić — AC Milan (@acmilan) September 9, 2025

Foto: X Milan