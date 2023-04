I 15 punti restituiti alla Juve inguaiano le milanesi: dalla semifinale di Champions all’incubo di non qualificarsi per la prossima

I 15 punti restituiti momentaneamente alla Juventus, inguaiano le milanesi in classifica. Milan e Inter, infatti, vedono i bianconeri volare al terzo posto e ritrovarsi rispettivamente al quinto e sesto posto.

Dalla semifinale di Champions di questa stagione, all’incubo di restare fuori dalla prossima Champions. Per una delle due sarà quasi certamente così, ammesso che non rientri tra le prime 4. La finalista della Champions, invece, può sempre sperare di vincerla e quindi non prepccuparsi, eventualmente di non rientrare tra le prime 4. Ma nel caso a vincere dovesse essere una tra Manchester City e Real Madrid, e le milanesi dovessero finire con questa classifica, potrebbero davvero ritrovarsi entrambe dalla semifinale, a fuori dalla Champions l’anno prossimo.

Foto: twitter Milan