I 10 più grandi colpi di calciomercato in Serie A dal 2000 ad oggi

01/10/2026 | 13:56:46

Da Nesta a Batistuta, da Kvaratskhelia a Calhanoglu: gli affari più impattanti e i migliori qualità-prezzo degli ultimi 25 anni nel campionato italiano

Soprattutto con l’inizio del nuovo millennio, il calciomercato ha regalato tantissime storie entusiasmanti e memorabili, rappresentando una delle fasi di maggiore interesse per gli appassionati di calcio. Anche in Serie A sono state tantissime le trattative affascinanti e gli affari faraonici, in particolar modo nei primi anni 2000 con i grandi presidenti ma ancor oggi con le ricche proprietà straniere.

Questo settore ha acquistato talmente tanto seguito che oggi è possibile anche puntare su quali trasferimenti avverranno nella sessione di mercato, con i bookies che propongono un palinsesto anche da questo punto di vista. A proposito, è sempre utile dare un’occhiata ai bonus di benvenuto dei bookmaker ADM che offrono grandi vantaggi a chi decide di registrarsi. Vediamo allora 10 grandi colpi di mercato che sono rimasti nella storia del nostro campionato.

I grandi colpi last minute

I colpi di mercato più elettrizzanti sono stati quelli chiusi a pochi minuti dal gong, e che sono stati in grado di stravolgere i piani delle grandi squadre proprio all’ultimo. Tra questi va ricordato il fantomatico passaggio di Diego Milito dal Real Saragozza al Genoa nel 2008, un affare memorabile sia per i 24 gol del Principe, da cui poi ripartì una grandissima ultima parte di carriera, ma anche per il contratto lanciato oltre la porta della Lega proprio mentre questa si stava per chiudere.

Nel 2002, invece, il colpaccio lo aveva piazzato il Milan prendendo Alessandro Nesta dalla Lazio e approfittando del collasso finanziario dei biancocelesti. Un colpo da 31 milioni orchestrato da Adriano Galliani che portò a Milanello uno dei difensori più forti della storia. Fu un colpo dell’ultimo secondo anche quello con cui l’Inter strappò Wesley Sneijder al Real Madrid, chiudendo così una campagna acquisti geniale che la portò al Triplete. Il fantasista olandese era il tassello mancante dello scacchiere di José Mourinho e la sua funzionalità apparve chiara già poche ore dopo il suo arrivo nel derby.

Una grande operazione di fine mercato la portò a compimento anche la Fiorentina nel 2015 ottenendo il prestito di Mohamed Salah dal Chelsea in cambio di Juan Cuadrado. Nessuno avrebbe mai immaginato l’impatto dell’ala egiziana nella Serie A, e soprattutto il top player assoluto che sarebbe diventato negli anni. Alla Viola Salah fece la differenza subito alzando le ambizioni della squadra, anche se poi andò via subito. Infine, in questa tipologia di colpi last minute fantastici non si può non citare l’arrivo di Gabriel Omar Batistuta alla Roma nell’estate del 2000. I giallorossi completarono la campagna acquisti faraonica per centrare lo scudetto con un centravanti top come l’argentino e a fine anno ottenne il tricolore anche grazie a lui.



I migliori affari qualità-prezzo

Oltre ai colpi teatrali dell’ultimo minuto, sono passati alla storia anche le grandi intuizioni e gli affari low cost per giocatori che si sono poi rivelati a dir poco azzeccati. Il primo della lista non può non essere il passaggio di Andrea Pirlo alla Juventus a parametro zero dopo la fine del contratto col Milan. La Vecchia Signora aprì il ciclo vincente nel 2011 e il suo fu uno degli acquisti più importanti.

Altro passaggio a titolo gratuito da una big della Serie A all’altra è ovviamente quello di Hakan Çalhanoğlu, sempre dal Milan ma stavolta all’Inter. Il turco approdò alla corte di Simone Inzaghi, che peraltro lo rigenerò trasformandolo in un regista davanti alla difesa. Chiaramente questo passaggio da una sponda all’altra di Milano lo portò a ricevere tantissime critiche dai tifosi del Diavolo. Se parliamo di affari top per rapporto qualità/prezzo, anche il Milan non ha scherzato nei primi anni Duemila e il grande affare fu l’arrivo di Kaká dal San Paolo per circa 8,5 milioni, una cifra ridicola se si pensa che a Milanello era sbarcato il futuro Pallone d’Oro.

Un grandissimo colpo a cifre contenute lo ha messo a segno anche la Lazio, che per la stessa cifra (anche se parliamo di un’epoca completamente diversa), ha acquistato Ciro Immobile dal Siviglia. Quell’acquisto fruttò oltre 200 gol e ben tre titoli di capocannoniere, senza dimenticare la Scarpa d’Oro. Immobile resta ad oggi il miglior marcatore della storia delle Aquile.

Chiudiamo con il Napoli, che negli ultimi anni ha piazzato tantissimi colpi importanti, ma ce n’è uno in particolare che ha fatto la differenza. Ci riferiamo all’arrivo dell’allora sconosciuto Khvicha Kvaratskhelia, pescato nel 2022 dal campionato georgiano per poco più di 11 milioni di euro. All’ombra del Vesuvio arrivò un fenomeno che trascinò i partenopei al terzo scudetto da MVP assoluto del torneo.