Hysky (Viktoria Plzen): “Ci ricorderemo di questa vittoria a vita”

24/10/2025 | 00:15:59

Martin Hysky, allenatore del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa della Roma.

Queste le sue parole: “Sono molto felice, non è stato facile. Non pensavo al risultato prima della gara, ma a come fare una buona prestazione. Complimenti ai ragazzi, gran primo tempo; nel secondo hanno tenuto botta. Ce ne andiamo a testa alta, questa serata ce la ricorderemo a vita”.

Si tratta della vostra miglior partita? “Il finale è stato grandioso: mi sono levato la maglia per richiesta dei tifosi. Si tratta di una gara grandiosa, dopo una settimana che sono qui: grazie ai ragazzi, oggi è merito loro e dello staff. Un grande risultato per la mia carriera”.

Foto: sito Europa League