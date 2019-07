Hysaj-Roma, dai primi passi ufficiali del 24 giugno alle ultime evoluzioni

Elseid Hysaj può sempre lasciare il Napoli, mentre la situazione di Mario Rui almeno oggi è più bloccata. Lo scorso 24 giugno vi avevamo parlato dei primi passi ufficiali, a sorpresa, della Roma quando era già partito il pressing per Veretout. In quei giorni Hysaj sperava di andare all’Atletico Madrid, che recentemente ha scelto Trippier, e in cuor suo pensa sempre all’opzione Juve considerato il gran rapporto con Maurizio Sarri. Ma per la Juve deve pazientare, mentre la Roma ha continuato a sondare con interesse, ma senza al momento muovere ulteriori passi concreti. Probabilmente perché i giallorossi hanno altre priorità e vogliono capire bene la situazione di Florenzi a livello tattico. Le altre piste estere per Hysaj sono state fin qui timide, il futuro resta in bilico.

Foto: Twitter Napoli