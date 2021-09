Hysaj: “Presto sarà la vera Lazio di Sarri. Derby? Pensiamo al Torino”

Elseid Hysaj, terzino della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani tra i biancocelesti e il Torino. Di seguito le parole del difensore albanese.

Sul suo percorso e su Sarri

“Siamo un po’ più maturi sotto tanti punti di vista. Entrambi siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Il mister lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli piace lavorare con la Lazio. È stata decisiva la presenza di Sarri per il mio arrivo alla Lazio? Sicuramente è stato un motivo in più, ma già avevo idea di venire alla Lazio, una squadra molto forte. Quanto tempo ci manca per diventare una squadra di Sarri? Per alcuni giocatori che erano qui, dopo anni di 3-5-2, non è facile cambiare modulo. Sarà una cosa veloce: con il mister in campo e gli allenamenti che stiamo facendo in poco tempo torneremo in forma. Il Torino è molto forte, bisogna andare convinti e pensare che siamo la Lazio. Dobbiamo credere in noi stessi. Dove possiamo migliorare? Sono tanti gli aspetti, ma con la disponibilità che c’è sono fiducioso. Prima o poi ci divertiremo”.

Sulla rosa della Lazio

“La Lazio ha dato fastidio a tutti, ci sono tanti giocatori forti. Ciro Immobile è uno dei più forti, quando ce l’hai contro ti dà noia, ora dico che sono fortunato. Ci sono anche Luis Alberto e Milinkovic…”.

Sul derby con la Roma

“Nessuno ne parla. Prima c’è il Torino e abbiamo visto che non dobbiamo mai sottovalutare gli avversari”.

Su Reina e Strakosha

“C’è un grande patrimonio tra i pali. Sono due campioni che si stanno giocando il posto. Mi è dispiaciuto contro il Galatasaray per l’errore di Strakosha, ma è un professionista. Sono contento che i tifosi domenica lo abbiano applaudito, è stato un gesto importante per tutti noi, sappiamo che la tifoseria ci supporta sempre”.

Foto: Twitter Lazio