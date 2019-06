Hysaj, parla l’agente: “L’Atletico ha presentato un’offerta lontana dal suo valore. Sulla Juve e Sarri…”

L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi è tornato a parlare a Radio Crc del futuro del proprio assistito: “L’offerta presentata dall’Atletico Madrid è molto bassa e non rispecchia il suo reale valore. E’ stata inferiore ai 25 milioni, comunque. Quanto vale? Non mi sostituisco al club, il Napoli fissa il prezzo. Quando si parla dell’Atletico come fai a dire di no. Magari Elseid vuole anche provare un’esperienza all’estero, dopo una carriera in Italia. Il ragazzo si è espresso con sincerità, non voleva offendere la piazza con le sue dichiarazione. E’ arrivato il momento che faccia esperienze nuove, senza sminuire il Napoli e il non aver vinto trofei qui. Lui è un ragazzo che ci tiene molto alla città di Napoli, lo deve agli azzurri per quello che è diventato. Una chiamata di Sarri alla Juve? Perché non dovrebbe andare? E’ un professionista. La parola traditore non l’accetto nel calcio, tutti sono professionisti e fanno ciò che ritengono giusto per la loro carriera. La Juve è la società più importante di Italia, Sarri all’epoca ha solo difeso i colori del Napoli. Questo non vuol dire escludere il proprio futuro lì. Due anni fa’ la Juventus mi chiese Hysaj, ma lui fu riconoscente, restando a Napoli nella speranza di vincere lo scudetto qui”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli