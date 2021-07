Hysaj, lettera d’addio al Napoli via social: “È vero, quando vieni qui piangi due volte: quando arrivi e quando te ne vai”

Elseid Hysaj, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto salutare e ringraziare il Napoli e i suoi tifosi. Il terzino, dopo 6 anni passati nel capoluogo campano, raggiungerà la Lazio, sua nuova squadra, in cui ritroverà Maurizio Sarri pronto ad accoglierlo. I due si conoscono dai tempi in cui l’allentare toscano sedeva sulla panchina partenopea.

Questo il post del giocatore:

“NAPOLI, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta un post per ringraziare tutti ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la società, i magazzinieri, il grande Tommaso che e un pezzo di storia del napoli, i fisioterapisti e tutti gi addetti ai lavori. Ringrazio anche le persone che ho conosciuto durante questo periodo, che sono stati tutti meravigliosi e di aiuto nel mio camminò. UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE VA A VOI TIFOSI CITTÁ CHE AVETE FATTO SENTIRE COME A CASA MIA ME E LA MIA FAMIGLIA. SIETE UNA CITTA SPECIALE E TIFOSI SPECIALI DATE TANTO A TUTTI QUELLI VESTONO LA MAGLIA DEL NAPOLI MA VI DICO CHE PER ME E STATO UN ONORE VESTIRE QUESTA MAGLIA. PER 6 ANNI HO DATTO L’ANIMA HO SEMPRE SUDATO LA MAGLIA HO SEMPRE CERCATO DI ONORARE LA MAGLIA L’UNICA COSA CHE MI DISPIACE E A NON AVER FESTEGGIATO IL MIO GOAL LI CON VUOI CON LO STADIO PIENO.! QUESTO NON E UN ADDIO E UN ARRIVEDERCI E COME DICE LA FAMOSA FRASE “QUANDO VAI A NAPOLI PIANGI DUE VOLTE,QUANDO ARRIVI E QUANDO TE NE VAI” E LA VERITA È PROPRIO COSI QUINDI VI PORTERÒ SEMPRE NEL MIO CUORE.!

CIAO GUAGLIÒ 💙💙”

Foto: Twitter Napoli