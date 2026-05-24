Hysaj lascia la Lazio: “Dopo 5 anni è arrivato il momento di salutarsi. Spero che il club torni dove merita di stare”

24/05/2026 | 15:00:42

Il terzino della Lazio, Elseid Hysaj, lascerà la squadra dopo 5 anni di permanenza, l’albanese ha voluto salutare il club biancoceleste in un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Dopo 5 anni con questa maglia è arrivato il momento di salutarsi.

Sono stati anni intensi, pieni di emozioni momenti bellissimi e altri più difficili, ma ho sempre dato tutto con professionalità e rispetto fino all’ultimo giorno..

Voglio ringraziare i miei compagni, un gruppo vero, fatto di ragazzi straordinari con cui ho condiviso tanto dentro e fuori dal campo.

Un grazie speciale anche a tutti i tifosi della LAZIO il vostro calore, la vostra passione e il vostro sostegno sono stati devastanti e resteranno per sempre con me.

Roma sarà sempre una parte importante della mia vita io e e la mia famiglia vi saremo sempre grati. Vi auguro il meglio ve lo meritate e spero che la LAZIO TORNI DOVE MERITA DI STARE!

Grazie di tutto, FORZA LAZIO SEMPRE”.

Foto: Instagram Hysaj