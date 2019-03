Hutter sull’Inter: “Squadra di spessore. E Spalletti tra i top in Europa”

Adolf Hutter, allenatore dell’Eintracht, è intervenuto in conferenza per presentare la gara di domani sera contro l’Inter. “Sarà una partita speciale, affrontiamo una squadra forte. Siamo l’unica squadra tedesca in lizza, ci prenotiamo per una prestazione importante, possibilmente senza incassare gol. Non credo che il caso Icardi influenzerà negativamente i nostri avversari. Stimo molto Spalletti, è uno degli allenatori top non soltanto in Italia ma anche in Europa. Il suo calcio offensivo ha spesso fatto la differenza. Non so se recupereremo Abraham, dobbiamo aspettare la rifinitura. Gelson Fernandes è invece fondamentale, una specie di assistente per me, se giocherà sarà sicuramente un’arma in più a nostra disposizione”.

Foto: sito ufficiale Eintracht