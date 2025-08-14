Hutter: “Pogba? Ci vuole un po’ di tempo per rivederlo al 100%. Ma sono fiducioso”

14/08/2025 | 22:10:06

Adi Hütter, allenatore del Monaco, in conferenza stampa ha parlato di Ansu Fati e Pogba.

Queste le sue parole: “Per il momento, entrambi non possono essere integrati, ma Ansu Fati è più vicino alla squadra di Paul Pogba. Paul ha avuto un’ottima riabilitazione, si sta avvicinando sempre di più, lo avete visto con gli scarpini prima. È ancora più vicino alla squadra, ma dobbiamo rimanere prudenti. Dobbiamo proteggerlo e stare attenti a come gestiamo questa situazione. Credo che potrà allenarsi con noi tra due settimane. Non vediamo l’ora di rivederlo in campo il prima possibile”

