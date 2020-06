Hutter: “Domani con il Bayern ci serve una gara perfetta. Kostic non ci sarà”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa di Germania di domani sera contro il Bayern Monaco, Adolf Hutter, tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha parlato della gara: “Kostic non ci sarà. E’ un giocatore chiave assoluto. Dobbiamo sostituirlo collettivamente. Il Bayern è una squadra molto pericolosa e imprevedibile. Dobbiamo essere incredibilmente flessibili nel modo in cui difendiamo. Dobbiamo essere scattanti e aggressivi, non dobbiamo lasciare molto spazio e dobbiamo anche provare a giocare in maniera coraggiosa in attacco. Dobbiamo fare una gara perfetta e sperare che loro non siano al top.”

Foto: sito ufficiale Eintracht Francoforte