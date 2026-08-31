Hutchinson, visite mediche in corso con il Milan. Poi la firma

31/08/2026 | 09:32:14

E’ l’Hutchinson Day in casa Milan, il nuovo arrivato sta sostenendo le consuete visite mediche per ottenere l’ idoneità sportiva prima di recarsi a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per questa stagione. L’operazione con Il Nottingham Forest è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con opzione di acquisto che si aggira ai 50. L’avventura dell’erede di Leao al Milan sta per partire.

foto sportitalia