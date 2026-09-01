Hutchinson si presenta: “Quando ti chiama un club del genere non puoi dire no”

01/09/2026 | 18:12:16

Si è presentato ai canali ufficiali del Milan il centrocampista Omari Hutchinson.

Le sue parole: “E’ pazzesco, un sogno. Quando un club così importante come il Milan bussa alla tua porta è incredibile. Mio padre mi ha sempre raccontato dei campioni che hanno vestito questi colori, farne parte ora è fantastico”

La chiamata di Amorim “Ho sentito Amorim e la prima cosa che mi ha detto al telefono è che avevo segnato contro di lui in Inghilterra. Ho sorriso e mi sono scusato ovviamente, mi ha detto che ora dovrò farlo per lui. Mi ha dato sensazioni interessanti e positive, voglio lavorare bene con lui”.

Le caratteristiche e l’esultanza: “Mi piace avere il pallone e arrivare in porta il prima possibile, oltre a far divertire i tifosi. Spero di fare bene al Milan, di segnare e di esultare con una capriola all’indietro”.

L’incontro con Andrea Pirlo “Con Pirlo è stato pazzesco, ero in vacanza insieme alla mia famiglia e lui con la sua, eravamo in Spagna. Scendo dall’auto e gli chiedo una foto, abbiamo poi parlato diversi minuti sulla squadra per cui giocavo. E’ incredibile come ci siano così tante leggende nel Milan. Mi piacevano molto Kakà, Robinho e Ronaldinho…”

Kobe Bryant: “Ho lo sfondo del cellulare di Kobe Bryant, è una mia fonte di ispirazione. Guardo i suoi video su Tik Tok e le sue interviste su Youtube cercando di mettere in pratica ciò che diceva e i suoi insegnamenti”.

Foto: sito Milan