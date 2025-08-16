Ufficiale: Hutchinson è un nuovo giocatore del Nottingham Forest

16/08/2025 | 18:25:47

“Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l’ingaggio di Omari Hutchinson, che ha firmato un contratto quinquennale. Il centrocampista arriva dopo essere stato un elemento chiave dell’Inghilterra che quest’estate ha conquistato l’Europeo Under 21 a Bratislava. Hutchinson ha segnato il secondo gol della partita nella vittoria per 3-2 contro la Germania, che ha consegnato ai Young Lions il titolo di campioni d’Europa. Proveniente dall’Ipswich Town, ha vissuto la sua prima stagione completa in Premier League nel 2024/25, segnando tre reti e servendo due assist nel primo anno dei Tractor Boys nel massimo campionato dal 2002. Cresciuto calcisticamente nell’Arsenal, Hutchinson si è trasferito al Chelsea nel 2022, prima di essere ceduto in prestito all’Ipswich l’anno successivo. Contribuendo alla promozione della squadra di Kieran McKenna, l’esterno è poi passato a titolo definitivo al club del Suffolk in vista dell’ultima stagione. Giocatore rapido e abile nell’1 contro 1, Hutchinson può agire su entrambe le fasce e anche in posizione centrale dietro l’attaccante”.

Foto: X Nottingham Forest