Hutchinson: “Il ruolo per me non è un problema, fino a quando giocherò sarò felice”

22/10/2026 | 20:02:05

Le parole di Hutchinson a Sky Sport prima della partita tra Bournemouth e Milan: “Sarà una partita difficile, ma non vedo l’ora che inizi e penso che tutti noi in squadra condividiamo questa sensazione. Molti dei nuovi arrivati non hanno mai vissuto un’atmosfera o un’esperienza del genere, quindi dobbiamo fargli da guida ed essere subito pronti. Per me è bellissimo tornare in Inghilterra: stasera ci sarà anche tutta la mia famiglia ed è un valore aggiunto. Sarà una bellissima partita. Ovunque l’allenatore decida di schierarmi, il mio obiettivo è sempre dare il massimo e fare del mio meglio. Per me non è assolutamente un problema la posizione in campo: finché giocherò sarò felice e voglio solo godermi il calcio”.

foto sito milan