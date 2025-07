Hürzeler (allenatore Brighton): “Ferguson sarà valorizzato dalla Roma, lì potrà crescere”

20/07/2025 | 19:28:40

Fabian Hürzeler, tecnico del Brighton, si è espresso sulla cessione di Ferguson alla Roma, con l’attaccante che in queste ore sbarcherà nella Capitale. Ecco le sue parole riportate da The Argus: “Per noi è importante che i singoli abbiano un ambiente in cui poter crescere. L’opzione migliore abbiamo deciso che fosse il prestito. Ferguson porta qualità con sé ed è ancora nostro. Sono sicuro che con più spazio in campo un giorno tornerà e per noi sarà fondamentale”.

FOTO: Instagram Ferguson