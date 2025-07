Hurzeler (all. Brighton): “Ferguson? Con maggiore continuità potrà tornare qua ed essere un giocatore importante per noi”

21/07/2025 | 20:30:06

Nelle scorse ore il tecnico del Brighton Fabian Hurzeler ha parlato dal ritiro in Costa del Sol, in Spagna, della sua squadra commentando brevemente la cessione di Evan Ferguson alla Roma: “Per noi è importante che i singoli giocatori trovino l’ambiente giusto per crescere. E’ ancora un calciatore di nostra proprietà, ci potrà portare ancora qualità, sono sicuro che avendo maggiore continuità sul campo un giorno potrà tornare qua ed essere un giocatore importante per noi”.

Foto: Instagram Ferguson