Hurzeler (all.Brighton): “Ferguson alla Roma? Serve pazienza, ha bisogno di adattarsi”

29/10/2025 | 16:15:15

Il tecnico del Brighton Hurzeler ha parlato in conferenza stampa del complicato avvio di Ferguson con la Roma: “Non è facile per Evan entrare in una nuova cultura e giocare un tipo di calcio differente. Penso che dobbiamo essere pazienti, è ancora giovane e ha bisogno di adattarsi. Penso abbia iniziato bene, poi è naturale che accadano cose del genere. La cosa più importante è che non rimpianga ciò che sta facendo, che superi queste fasi. Così cresci a livello di personalità, diventi più maturo.

Foto: insta roma