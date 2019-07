Hurtado, comunicato del Gimnasia: tra l’intrigo Genoa (in lizza dal 28 giugno) e le certezze Boca

Intrigo Hurtado. Dopo l’estenuante trattativa con la Samp, anche il Genoa (come raccontato lo scorso 28 giugno) ci ha provato seriamente per l’attaccante venezuelano classe 2000 in forza al Gimnasia La Plata. Il diretto interessato avrebbe scelto il Boca Juniors (sulle sue tracce da tempo), ma ora il club argentino ha diramato il seguente comunicato ufficiale: “Il Gimnasia La Plata annuncia di aver ricevuto un’offerta formale del Genoa per il trasferimento di Jan Carlos Hurtado, la quale è stata accettata in linea generale. La stessa proposta è stata inoltrata al rappresentante del giocatore che dovrà discutere i termini contrattuali con il Genoa. Finalizzata la trattativa, il club renderà noti i dettagli”.

Foto: AS