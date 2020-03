Huntelaar in scadenza: “Futuro? Non ho ancora parlato con l’Ajax, ho diverse opzioni”

Klaas-JAn Huntelaar, ormai esperto centravanti ex Milan in scadenza di contratto con l’Ajax, ha parlato in merito al proprio futuro. Queste le dichiarazioni del 36enne che in stagione ha siglato 10 reti in 32 apparizioni con i Lancieri ai microfoni AD: “Ancora non so ciò che vuole l’Ajax. Avevamo l’accordo che ci saremmo concentrati sulla stagione in corso per poi fare le nostre valutazioni al termine di essa. Così era successo anche la stagione passata. Se l’Ajax vuole che continui? Non ne ho idea. Io ho tre opzioni: fermarmi, continuare nell’Ajax o in un’altra squadra”.

