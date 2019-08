Si apre con l’ennesimo successo in Patria la stagione del Paris Saint-Germain. La formazione di Tuchel, nella finale di Supercoppa francese, va sotto contro il Rennes per via del gol di Hunou realizzato nei primi minuti, ma successivamente Mbappé (affiancato da Cavani in attacco) e Di Maria ribaltano il risultato regalando il trofeo ai parigini.

Foto: Psg Twitter