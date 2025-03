Hummels verso la panchina: Ranieri pensa all’Athletic Club

Oggi, alle ore 18:00, la Roma scenderà in campo contro il Como. Una gara importantissima per i giallorossi che hanno bisogno di dare continuità ai risultati collezionati fino a questo momento. Il club capitolino, infatti, non perde in campionato dalla partita d’andata contro gli uomini di Fabregas e, proprio per questo motivo, c’è bisogno di una prova di maturità. Vincere significherebbe avere una spinta in più verso un finale di stagione intenso e ricco di appuntamenti. Attenzione, però, alla formazione di mister Ranieri. Ancora una volta ad accomodarsi in panchina potrebbe essere Hummels per fare spazio a Celik. Sicuramente il turco ha maggiore gamba per contrastare la velocità e gli inserimenti di giocatori rapidi come Diao, Paz e Strefezza, ma potrebbe anche essere una mossa in vista della gara d’andata di Europa League contro l’Athletic Club.

FOTO: Instagram Hummels