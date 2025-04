Hummels, una carriera di trionfi

Mats Hummels ha annunciato il suo ritiro dal calcio qualche ora fa, con un video sui canali social. Dopo l’addio al Borussia Dortmund, dopo la finale di Champions League, la scorsa estate, il difensore tedesco, classe 1988, ha provato l’esperienza in Serie A, con la Roma, al momento non proprio esaltante.

Mats Hummels è nato il 16 dicembre 1988 a Bergisch Gladbach, in Germania. Ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Bayer Leverkusen prima di trasferirsi a quelle del Bayern Monaco. Il suo talento lo portò a debuttare nei professionisti in breve tempo. Nel 2008, va in prestito dal Bayern al Borussia Dortmund, che un anno dopo lo riscatta.

Durante il suo periodo al Dortmund, Hummels ha vinto numerosi titoli, tra cui: 2 Bundesliga (2010–2011, 2011–2012), 2 DFB-Pokal (2012, 2017). Ha anche giocato una finale di Champions League nel 2013, persa proprio contro il Bayern Monaco.

Nel 2016, Hummels è tornato al Bayern Monaco, il club in cui aveva iniziato la sua carriera. Con il Bayern, ha vinto numerosi titoli nazionali, tra cui: 5 Bundesliga (2016–2021), 3 DFB-Pokal (2019, 2020, 2021). Ha anche vinto la Champions League nel 2020, un trionfo significativo per il club. Hummels è stato uno dei pilastri della difesa del Bayern, continuando a giocare un ruolo fondamentale nella squadra, anche se negli ultimi anni ha visto il suo spazio ridursi leggermente a causa dell’arrivo di nuovi difensori.

Dopo un periodo al Bayern, Hummels è tornato al Borussia Dortmund nel 2023, dove continua a essere un giocatore importante. Ha la chance di vincere la Champions nel 2024, perdendo però una nuova finale, stavolta contro il Real Madrid.

Nell’estate 2024 passa alla Roma. Hummels è stato un pilastro anche della Nazionale tedesca con cui ha esordito nel 2010. Ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria della Coppa del Mondo 2014 in Brasile, segnando anche un gol decisivo contro il Portogallo nella fase a gironi. Hummels ha partecipato anche a UEFA Euro 2012, 2016 e 2020 e ha collezionato oltre 70 presenze con la sua nazionale.

Mats Hummels è un difensore centrale noto per la sua intelligenza tattica, la capacità di leggere il gioco e la sicurezza con la palla al piede. Non è solo un ottimo difensore, ma è anche capace di distribuire il pallone in modo preciso, facilitando il possesso e l’impostazione del gioco dalla difesa. Inoltre, è forte nei colpi di testa e nelle situazioni di palla inattiva. Lascia il calcio uno dei difensori più vincenti dell’era moderna.

Foto: Instagram Champions