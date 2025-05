Hummels torna sull’errore di Bilbao: “Mai sentito così male nella mia vita”

22/05/2025 | 22:45:06

La ZDF, emittente nazionale tedesca, ha prodotto un documentario dedicato all’ultimo anno di carriera di Mats Hummels. E il difensore tedesco ha parlato anche dell’errore di Bilbao: “È stato davvero doloroso. Non tanto per l’eliminazione in sé, ma per aver tolto a me stesso, alla squadra e ai tifosi la possibilità di lottare per un altro titolo internazionale. E questo brucia, ovviamente. Il pensiero che potesse essere la mia ultima partita europea mi ha accompagnato per tutta la giornata. Anche prima del fischio d’inizio sentivo qualcosa che non andava. E in campo, in quei dieci minuti a Bilbao, credo di non essermi mai sentito così male nella mia vita. Le gambe erano pesanti, la mente annebbiata. Niente lucidità”.

Foto: Instagram Hummels