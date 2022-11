Hummels sull’esclusione dal Mondiale: “Una delle più grandi delusioni della mia carriera”

Il commissario tecnico della Nazionale tedesca, Hans-Dieter Flick, non ha convocato Mats Hummels per i prossimi Mondiali in Qatar. Attraverso il suo profilo Instagram, il difensore del Borussia Dortmund ha espresso la sua delusione: “Senza sorpresa, una delle più grandi delusioni della mia carriera. Tengo le dita incrociate per la Nazionale ai Mondiali di calcio e sfrutterò il tempo che avrò per reagire a tutto questo con il duro lavoro come ogni volta”.

Foto: Instagram Hummels