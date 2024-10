Hummels sui social: “Roma finora. Presto anche le foto di gioco, credo”

Mats Hummels è sbarcato nella Capitale poco più di un mese fa, ma il difensore tedesco non è ancora mai sceso in campo con la maglia giallorossa. Sul proprio profilo Instagram, il difensore tedesco ha ripercorso queste prime settimane italiane, tra cibo e foto per le strade di Roma. Non manca, però, una frecciatina, nella caption ha infatti scritto: “Roma fino ad ora. Presto anche immagini di gioco, credo”.

Foto: Instagram Hummels