Hummels su Ranieri: “Mano gentile, ma quando serve è duro e deciso”

Intervistato dal canale YouTube di Lega Serie A, il difensore Mats Hummels ha analizzato molti aspetti legati a questa sua prima stagione con la Roma. Tra essi anche il rapporto con il suo attuale allenatore Claudio Ranieri: “Porta con sé un’autorità naturale, è alla mano, gentile, ma quando serve è duro e deciso. È coerente in ciò che vuole vedere dai suoi giocatori e nelle sue decisioni. Gioca, e questo è sempre stato così anche per me, ma non ho mai avuto problemi. Viene sempre rispettato, perché so che fa tutto il possibile per il successo della squadra. Lui dà l’esempio. Si aspetta molto dalla squadra, ma qui ha anche un gruppo molto professionale, che lavora molto bene. La combinazione tra allenatore e squadra funziona davvero molto bene”.

Foto: Instagram Hummels