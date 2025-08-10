Dortmund-Juventus, Hummels lascia il campo: l’ovazione del Signal Iduna Park

10/08/2025 | 18:01:34

Hummels titolare nell’undici scelto da Kovac per l’ultima danza dinanzi ai suoi tifosi che lo hanno sostenuto per 16 anni. Il difensore tedesco partito dal 1′, è stato sostituito al minuto 19 per lasciar spazio a Niklas Sule. Standing ovation per il classe ’88 che dopo 508 partite col club di Dortmund dice addio al calcio giocato. L’ex Roma ha inoltre annunciato: “Farò l’opinionista”.

Foto: X Borussia Dortmund