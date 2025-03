Hummels spiega: “Nessuna critica a Ranieri, pazzesco che qualcuno lo abbia pensato”

Ha fatto discutere il post pubblicato sui social da Mats Hummels, in forza alla Roma, e il suo riferimento al periodo di vacanza che avrebbe vissuto nella Capitale. Su Instagram ha scritto il centrale tedesco, a didascalia di alcune sue foto in giro per Roma: “L’Oscar per la vacanza più lunga va a…”. Ma non è una frecciatina al club giallorosso o a Claudio Ranieri. A conferma di quanto detto, arriva un altro aggiornamento social dello stesso Hummels. Postando una sua immagine sulle Instagram Stories, ha infatti scritto ad accompagnare: “Ogni volta che pubblico una foto privata di me a Roma la gente scrive: ‘Vacanze a Roma’. Ed era su questo la battuta sotto al mio ultimo post. Pazzesco che qualcuno abbia pensato che fosse una critica verso Ranieri che rispetto e apprezzo tanto”.

Foto: Instagram Hummels