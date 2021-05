Hummels: “Sognavo di tornare in Nazionale. Vogliamo fare degli ottimi Europei”

Il difensore della Germania e del Borussia Dortmund, Mats Hummels ha commentato in conferenza stampa il suo ritorno in Nazionale in vista degli Europei.

Queste le sue parole: “Il mio obiettivo era tornare in squadra. Volevo davvero farlo. Per ambizione mia e perché è un onore per me giocare con la maglia della Germania. Credo che ci stiamo preparando bene. Stiamo migliorando insieme come una squadra. C’è un’atmosfera molto buona sia nel gruppo che attorno alla squadra. C’è voglia di lavorare. Siamo tutti uniti”.

Foto: Twitter Germania