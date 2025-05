Hummels: “Se Juric non avesse lasciato la Roma me ne sarei andato”

22/05/2025 | 17:40:33

ZDF, emittente nazionale tedesca, ha realizzato un documentario dedicato all’ultimo anno di carriera di Mats Hummels, nel corso dell’intervista il difensore centrale tedesco ha parlato della sua esperienza con la Roma: “Se Juric non fosse stato esonerato dopo la partita contro il Bologna, probabilmente la settimana successiva me ne sarei andato, credo proprio di sì. Avrei lasciato perdere. Preferisco giocare male piuttosto che non giocare affatto. mMi era chiaro che se non fosse arrivato un cambio in panchina, sarei dovuto andare via, perché altrimenti sarei esploso prima o poi. Cerco di gestirla in modo professionale, non dico nulla pubblicamente. E credo di non averlo mai fatto, nemmeno nei momenti in cui non giocavo. Ma dentro, ovviamente, ribolle tutto”.

Foto: Instagram Hummels