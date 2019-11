Hummels: “Quando è in questa forma non c’è niente da fare, è il miglior giocatore di calcio che abbia mai visto”

Nella gara tra Barcellona-Borussia Dortmund, i blaugrana si sono imposti per 3-1. Protagonista, nemmeno a dirlo, Lionel Messi con un gol e un assist. Ad inchinarsi al talento argentino è Mats Julian Hummels, centrale difensivo dei tedeschi, che ha commentato così la gara e la prestazione di Messi:” Noi abbiamo giocato una buona partita ma il Barcellona è stato perfetto. Messi, ovviamente, è sempre pericoloso e lo sappiamo. Ci siamo disuniti dopo il primo gol e un mio passaggio errato ha viziato la seconda rete. Quando Messi è in questa forma non c’è niente da fare, è il miglior giocatore di calcio che abbia mai visto”.

Foto: sportcouk