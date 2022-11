Hummels non convocato ai Mondiali della Germania: “Una delle più grandi delusioni della mia carriera”

Dalla lista della Germania per Qatar 2022 non c’è, un po’ a sorpresa, il nome di Mats Hummels. Il difensore centrale del Borussia Dortmund, ex Bayern Monaco, ha affidato ai social il suo commento per la deludente scelta di Flick.

Queste le sue parole: “Questa è una delle più grandi delusioni della mia carriera. Incrocerò le dita per la Germania ai Mondiali e risponderò col duro lavoro, come faccio sempre”.

Foto: Instagram personale