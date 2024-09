Mats Hummels, difensore della Roma, ha pubblicato su Instagram un post in cui esprime tutta la sua emozione per la prima gara nel suo nuovo stadio anche se non ha giocato neppure 1′. Il tedesco, ex Borussia Dortmund, ha esultato per la prima vittoria in campionato. Palpabile la sua felicità: “Prima partita all’Olimpico, prima vittoria…presto anche in campo”

Foto: Instagram Roma