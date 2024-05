Hummels e il futuro: in Germania lo accostano a Juventus e Milan

Mats Hummels sta pensando solo ed esclusivamente alla finale di Champions contro il Real e non ci sono dubbi su questo. Nel frattempo per il difensore centrale in scadenza di contratto con il Dortmund non mancherebbero le sirene: la Bild lo accosta sia al Milan che alla Juventus, nel caso dei rossoneri – aggiungiamo noi – sarebbe un’invenzione di tendenza rispetto alla filosofia sul mercato. Ma ci sarà tempo per capire e verificare, oggi Hummels pensa alla finale di Champions.

Foto: Instagram Champions