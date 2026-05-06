Hulk alla Fluminense: “Aspettavo con ansia questo momento”

06/05/2026 | 13:00:08

La Fluminense ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante brasiliano Hulk.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Innanzitutto, è stato il progetto a convincermi. Sappiamo che oggi il Fluminense ha una delle rose più importanti del Brasile. Sono campioni. Ci sono giocatori in grandissima crescita. Ho molta fame di continuare a vincere e sono certo di venire qui per dare il mio contributo ai compagni. Diventeremo ancora più forti per portare il Fluminense a grandi traguardi e titoli importanti. Chiaro che se potessi giocare domani sarei già in campo, ma c’è la questione del mercato e potrò giocare solo dopo la Coppa del Mondo. Sarà positivo avere la pausa; avremo tempo per allenarci, trovare l’intesa e conoscere i compagni”.

Hulk non sta nella pelle per incontrare i tifosi del Fluminense al Maracana, in occasione della sfida contro il San Paolo per la 16ª giornata del massimo campionato brasiliano: “Sono molto felice e anche nervoso, aspettavo con ansia questo momento. È ora di ufficializzare tutto. Sono qui con tanta voglia di trovare un Maracana pieno e portare gioia alla tifoseria del Fluzao. Sappiamo quanto sia grande il Maracanã e la storia che rappresenta. Per tutti i messaggi che sto ricevendo… ci metterò determinazione per ricambiare tutto questo affetto”, ha concluso.

Foto: X Fluminense