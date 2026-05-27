Huijsen: “Sosterrò i miei compagni da casa”

27/05/2026 | 13:16:56

Il difensore del Real Madrid ha scelto i social per commentare la sua non convocazione con la Spagna per l’imminente Mondiale. Le scelte di De La Fuente hanno fatto discutere per l’assenza di giocatori dei Blancos, l’ex Roma però non ha alimentato le polemiche e si e complimentato con i calciatori scelti dal CT: “Congratulazioni ai miei compagni di squadra che parteciperanno al Mondiale, li sosterrò da casa come ogni altro spagnolo”.

Foto: Instagram Huijsen