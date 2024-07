Huijsen saluta la Juve: “Questo non è un addio, ma un arrivederci”

Dean Huijsen è pronto a lasciare la Juventus. Infatti pochi minuti fa, il difensore ha condiviso sui propri profili social, un messaggio di ringraziamento indirizzato proprio al club bianconero. Di seguito le sue parole:

“Grazie Juve, sono arrivato a sedici anni a Vinovo con il cuore pieno di speranza e di emozione, con il sogno di indossare un giorno la maglia della prima squadra. Ho conosciuto un club grandioso e persone fantastiche che mi hanno aiutato nel mio percorso e che ringrazierò sempre per tutto quello che mi hanno trasmesso.

Grazie a tutti i tifosi che hanno sempre creduto in me. Avrei voluto dimostrare ancora di più quello che sono capace di fare giocando all’Allianz, ma la vostra passione e il vostro amore per questa maglia mi hanno comunque spinto a dare il massimo, sempre.

Grazie per avermi accolto, sostenuto e per aver condiviso con me gioie e dolori. La Juventus resterà sempre una parte fondamentale del mio cuore e della mia vita.

Questo non è un addio definitivo, ma un arrivederci. Continuerò a seguire e a tifare per voi, ovunque il mio percorso mi porterà”.

Foto: Instagram Huijsen