Huijsen: “Mondiale con la Spagna? Bisogna prima qualificarsi. Ecco cosa penso di de la Fuente”

03/09/2025 | 00:30:02

L’ex calciatore della Juventus, Dean Huijsen si è raccontato ai microfoni del quotidiano spagnolo MARCA. Di seguito le dichiarazioni salienti del difensore del Real Madrid: “Il ct de la Fuente? È speciale che si fidi di noi. Non è facile, e dimostra che non ha paura di puntare sui giovani”. Sul sogno di giocare un Mondiale con la Spagna: “Prima bisogna qualificarsi. Ma certo, giocare un Mondiale è speciale per ogni calciatore”.

Foto: Instagram Huijsen

