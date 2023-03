Huijsen: “Juventus in Serie B? Per me sarebbe un’occasione per giocare”

Dean Huijsen, difensore olandese classe 2005 della Juventus Next Gen, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Voetbalzone: “Mi voleva il Real Madrid, ma ho preferito andare in Italia anche perché è una grande scuola per i difensori. Da due mesi faccio parte dell’Under 23 della Juve, mai nessuno ci era riuscito così presto alla mia età. Allegri mi ha fatto allenare con la prima squadra insieme ai calciatori che vedevo solo nei videogiochi. Tutti top player, ma in particolare mi ha impressionato Dybala, è davvero molto bravo. Ho marcato anche Vlahovic, Morata e Chiesa”.

Sul futuro: “Il mio contratto scade a giugno 2024, ma abbiamo già fissato la data per firmare il rinnovo fino al 2027. Nella prossima stagione sarò promosso in prima squadra o sarò ceduto in prestito a un’altra squadra di Serie A o B per giocare con più continuità. A Torino sto benissimo e non avrebbe senso cambiare squadra. Il club ha un piano chiaro per il mio futuro”.

Sulla penalizzazione: “Tra noi calciatori non abbiamo parlato della penalizzazione in classifica, per me non cambia nulla. Se la Juve dovesse essere retrocessa in Serie B, per me potrebbe essere l’occasione perfetta per andare in prima squadra e poi tornare in Serie A l’anno dopo”.

Foto: Instagram Huijsen