Huijsen: “Juve? Volevo imparare da Barzagli, Bonucci e Chiellini. È stata la decisione giusta”

Dean Huijsen, all’epoca al Malaga, aveva due offerte sul tavolo: Real Madrid e Juventus. E il difensore decise di approdare in bianconero. I motivi che l’hanno indotto a preferire i bianconeri li racconta lui stesso in un’intervista a EFE: “Penso che sia stata una decisione ponderata. Volevo andare alla Juve per la reputazione dell’Italia, dove c’erano Chiellini, Bonucci, Barzagli e quegli storici difensori centrali. Volevo imparare le tecniche difensive, che vengono insegnate anche in Spagna, ma in Italia su queste si lavora di più. Penso che sia stata la decisione giusta”.

Foto: Instagram Bournemouth