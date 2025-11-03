Huijsen: “In Italia ho imparato tanto nella fase difensiva. Sono cresciuto molto con Juve e Roma”

03/11/2025 | 21:01:04

Dean Huijsen, difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al fianco del suo allenatore, Xabi Alonso alla vigilia della super sfida contro il Liverpool.

Queste le sue parole: “In Italia ho imparato a difendere bene. Sono molto grato alla Juventus ed alla Roma. Lasciarmi andare senza problemi è stata una loro decisione. Mi sono divertito molto in entrambi i club”.

Sui primi mesi al Real Madrid poi, ha spiegato: “Mentalmente sto molto bene, sono molto felice di essere qui… Spero di portare tanta gioia ai tifosi del Real Madrid”.

A proposito delle scuse di Vinicius nello spogliatoio dopo la scenata fatta in seguito alla sostituzione nel Clasico, decisa da Xabi Alonso, Huijsen stigmatizza il tutto: “A dire il vero, la stampa ha scritto molto e voi avete fatto un gran parlare di qualcosa che poi non era poi così grave. Lui si è scusato, tutto qui. Sono cose che succedono nel calcio”.

Sulla coppia con Militao: “È un difensore centrale molto completo e anche fuori dal campo è una brava persona.

Andiamo molto d’accordo”. Poi sull’interesse del Liverpool per lui in estate, va in dribbling: “Il Real Madrid è un sogno e, naturalmente, volevo giocare per la squadra migliore del mondo. Mi inserisco bene nelle idee di Xabi e nel piano del club. Sono molto felice”.

Foto: X Real Madrid