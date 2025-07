Huijsen: “Conosco tutti alla Juve, ma oggi devo pensare solo a vincere in campo”

01/07/2025 | 20:35:20

Dean Huijsen, grande ex di Real Madrid-Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per club: “Sono stato alla Juve due anni e mezzo, conosco tutti. È speciale però devo pensare a vincere in campo”.

Foto: X Real Madrid 2